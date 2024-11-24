Sergen Yalçın canlı yayında olduğunu unutup eline sigara aldı
Şimdilerde kariyerine yorumcu olarak devam eden ve yaptığı yorumlarla adından söz ettiren teknik direktör Sergen Yalçın, bu kez akılamaz bir hareketle gündeme geldi. Yalçın, canlı yayında olduğunu unutarak sigara içmeye kalktı. Durumu fark eden sunucu Candaş Tolga Işık ise canlı yayını keserek hemen reklama gitti.
Birçok takımda teknik direktörlük yaptıktan sonra kariyerine yorumcu olarak devam eden eski futbolcu ve teknik direktör Sergen Yalçın, adından söz ettirmeye devam ediyor. Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Kayserispor-Fenerbahçe ve Bodrumspor-Galatasaray karşılaşmalarına dair yorumlarda bulunan Yalçın, canlı yayında beklenmedik bir harekete imza attı.
CANLI YAYINDA SİGARA İÇMEYE KALKTI
Ekol TV ekranlarında canlı yayında olduğunu unutarak bir anda cebinden sigara paketi çıkaran Sergen Yalçın, paketinden sigara çıkarmaya kalktı. O anları fark eden programın sunucusu Candaş Tolga Işık ise canlı yayını keserek apar topar reklama gitti.