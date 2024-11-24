Üye Girişi
Haberler

Sergen Yalçın canlı yayında olduğunu unutup eline sigara aldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şimdilerde kariyerine yorumcu olarak devam eden ve yaptığı yorumlarla adından söz ettiren teknik direktör Sergen Yalçın, bu kez akılamaz bir hareketle gündeme geldi. Yalçın, canlı yayında olduğunu unutarak sigara içmeye kalktı. Durumu fark eden sunucu Candaş Tolga Işık ise canlı yayını keserek hemen reklama gitti.

Birçok takımda teknik direktörlük yaptıktan sonra kariyerine yorumcu olarak devam eden eski futbolcu ve teknik direktör Sergen Yalçın, adından söz ettirmeye devam ediyor. Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Kayserispor-Fenerbahçe ve Bodrumspor-Galatasaray karşılaşmalarına dair yorumlarda bulunan Yalçın, canlı yayında beklenmedik bir harekete imza attı.

CANLI YAYINDA SİGARA İÇMEYE KALKTI

Ekol TV ekranlarında canlı yayında olduğunu unutarak bir anda cebinden sigara paketi çıkaran Sergen Yalçın, paketinden sigara çıkarmaya kalktı. O anları fark eden programın sunucusu Candaş Tolga Işık ise canlı yayını keserek apar topar reklama gitti.

Sergen Yalçın canlı yayında olduğunu unutup eline sigara aldı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Spor
AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar

Erken seçim çağrılarına verdiği yanıt muhalefeti küplere bindirecek

 Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu

Sloganların yükselmesiyle AK Partili 2 isim salonu terk etti

 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede

3 adayın yarıştığı kongrede "Saadet" maadet kalmadı
Ankara-İstanbul yolunda yoğun kar nedeniyle trafik durdu, vatandaşlar dakikalarca yolda bekledi

Kar etkisini artırdı, onlarca araç karayolunda mahsur kaldı
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHULUSI TÜRKERİ:

Senin sporculuğunu öpeyim,bir söz duymuştum ;ahı gitmiş vahı kalmış,futbol enkazı konuyla ilgisi yokda,nedense aklıma geldi işte…

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

Programda bir tek viski ve çerez eksik zaten. Tam bir goygoy programı. Güzel izleniyor ama.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSabri:

Ulan sergen ??

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

BEIN SPORTS CANLI İZLE! Bein Sports 1-2-3 canlı, kesintisiz, HD izleme linki var mı? Beşiktaş-Göztepe maçı ne zaman? Beşiktaş Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 24 Kasım Pazar günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü Öğretmenler Günü ne zaman ilan edildi? 24 Kasım Öğretmenler Günü anlamı ve önemi nedir? 25 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Oğlak, Boğa, Yengeç burcu yorumu! 25 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Manisa elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Akhisar, Turgutlu, Yunusemre elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Pendik, Sultangazi, Şişli elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Muratpaşa, Alanya, Kepez elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 24-25 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Selçuklu elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.