Sergen Yalçın: "Bugün hem bireysel hem de takım performansı beklentinin altındaydı"

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Oyun ve skor isteğimiz gibi olmadı. Özellikle iç saha maçlarını iyi oyunla kazanmak istiyoruz. Bugün hem bireysel hem de takım performansı beklentinin altındaydı. Yakaladığımız pozisyonları atabilseydik kazanabilirdik ama olmadı. Ligin son maçları artık fazla da zaman kalmadı. Toparlanarak iyi bir sezon finali yapmak istiyoruz. Umarım başarılı oluruz. Ligin bitimine 3 maç kaldı. Puan durumundaki yerimizi korumak istiyoruz. Oyunumuz bizi de memnun etmedi. Oyuncularımı zor bir maç olacağı yönünde uyardım. Bazen istediğimiz gibi olmuyor. Rakip bugün iyi savunma yaptı. Sonuçta şampiyonluğu da kaybetmedik. Ligin sonlarında bu tür skorlar çıkabiliyor. Ligde ilk 4 takımın 3'ü puan kaybetti bu hafta. Hedefsiz kaldığınız zaman oyuncuları maç için ikna etmek zor oluyor. Önümüzde kupa var. Bizim için son çıkış Türkiye Kupası. Umarım Konyaspor ile oynayacağımız maç sonrasında final biletini alabiliriz" diye konuştu.

"Takım olarak tamamen kupaya odaklandık"

Karagümrük karşısında ilk kez siyah-beyazlı formayı giyen 27 yaşındaki kaleci Devis Vasquez hakkında sorulan soruya ise Yalçın, "Şu anda önümüzdeki sezonla alakalı bir karar vermedik. Oyuncuları kullanıyoruz, bakıyoruz. Tam olarak karar vermek için toplantı yapmadık. Takım olarak tamamen kupaya odaklandık. Kupa maçından sonra bu konuyla ilgili daha net konuşabiliriz" yanıt verdi. - İSTANBUL

