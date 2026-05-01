Sergen Yalçın: "Bugün en önemli şey 3 puandı"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, deplasmanda 2-0 galip bitirdikleri Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından, "Bugün en önemli şey 3 puandı" dedi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar, zorlu karşılaşmayı Djalo ve Asllani'nin golleriyle 2-0 galip bitiren Beşiktaş, ligde puanını 59'a yükseltti. Gaziantep FK ise 37 puanda kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, galibiyet ve oynanan futbolun kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Yalçın, "Maçla ilgili en önemli şey alınması gereken 3 puandı. Artık ligin sonu geldi. Oyuncularımızın konsantrasyonunda zorlanıyoruz. Önümüzde salı günü en önemli maçlarımızdan bir tanesi var. Kupada yarı finalde Konya ile oynayacağız. Bütün konsantrasyonumuzu o maça veriyoruz. Bugün en önemli şey 3 puandı" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran dini lideri Mücteba Hamaney: Düşmanlar ekonomik alanda da yenilgiye uğratılmalıdır

Trump teklifi beğenmedi, Hamaney'den tehdit gibi açıklama geldi

Süleyman Soylu'dan Gülistan Doku açıklaması: Elinde bilgisi olan, belgesi olan, ortaya koymayan namerttir

Soylu, Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili sessizliğini bozdu
