Sergen Yalçın: 'Bugün en önemli şey 3 puandı'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, deplasmanda 2-0 galip bitirdikleri Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından, "Bugün en önemli şey 3 puandı" dedi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar, zorlu karşılaşmayı Djalo ve Asllani'nin golleriyle 2-0 galip bitiren Beşiktaş, ligde puanını 59'a yükseltti. Gaziantep FK ise 37 puanda kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, galibiyet ve oynanan futbolun kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Yalçın, "Maçla ilgili en önemli şey alınması gereken 3 puandı. Artık ligin sonu geldi. Oyuncularımızın konsantrasyonunda zorlanıyoruz. Önümüzde salı günü en önemli maçlarımızdan bir tanesi var. Kupada yarı finalde Konya ile oynayacağız. Bütün konsantrasyonumuzu o maça veriyoruz. Bugün en önemli şey 3 puandı" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

