Sergen'den Fenerbahçe ile anlaştığı iddiasına tepki: Ahlaksızca ve saçma sapan bir haber

Başarılı teknik direktör Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe ile anlaştığı ve sezon sonunda takımın başına geçeceği iddiası büyük ses getirdi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'ın kendi evinde Bodrum FK'yi 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Yalçın, hakkında çıkan iddialara da yanıt verdi.

"2 AYDAN BERİ...."

Hakkında yazılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Yalçın, "İki aydan beri özellikle sosyal medyada yazılan hiçbir şeyin benimle alakası yok" dedi.

"BENLE ALİ BEY NİYE GÖRÜŞSÜN?"

Fenerbahçe'nin teknik direktörü olacağı yönündeki haberlere tepki gösteren Yalçın "Saçma sapan haberler beni o kadar zor durumda bırakıyor ki insanlara karşı. İnsanlar inanıyor bunları okuyup. Fenerbahçe'yle ilgili haber de. Bir de ahlaksızca. Antrenörü olan bir takım, hedefte olan bir camia. Ne alaka? Benle Ali Bey niye görüşsün? Bu haberleri birisi yaptırıyor bence" ifadelerini kullandı.

"YAZILAN HİÇBİR ŞEYLE ALAKAM YOK"

Yalçın, yazılan hiçbir şeyle alakası olmadığının altını çizdi ve, "Hiçbir konuyla alakam yok, yazılan hiçbir şeyle alakam yok. Bir insanı bu kadar antipatik duruma düşüremezsiniz yaptığını haberlerle. Hiç olmuyor" açıklamasında bulundu.

FENERBAHÇE'DEN DE YALANLAMA GELDİ

Sarı-lacivertli kulüp de dün yaptığı açıklamada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Sergen Yalçın ile görüştüğüne dair çıkan haberleri yalanlamıştı. Yapılan açıklamada "Başkanımız Ali Y. Koç ile Sn. Sergen Yalçın'ın görüşme yaptığı iddiası, külliyen yalandır. Bu haber, malum kesimlerin algı oluşturarak iki camiayı karşı karşıya getirme hedefinin yansımasıdır" ifadelerine yer verilmişti.