Seren Ay Çetin ve Arda Avcı WBC Şampiyonlar Gecesi'nde zafer kazandı

Profesyonel boksta tarih yazan Seren Ay Çetin, WBC Silver Gold kemeri koruyarak dünyanın bir numarası olma maçına çıkmaya hak kazandı. Arda Avcı ise WBC Asya şampiyonluk kemerinin sahibi oldu. Şampiyonlar Gecesi'nde diğer maçlarda da önemli başarılar elde edildi.

Seren Ay Çetin dünyanın 1 numarası olmak için maça çıkamaya hak kazandı

Arda Avcı WBC Asya şampiyonu oldu

Uğur DEMİRKIRDI - Mustafa AKIN / İSTANBUL, - Profesyonel boksta tarih yazan Seren Ay Çetin, WBC Silver Gold kemeri koruyarak dünyanın bir numarası olma maçına çıkmaya hak kazandı. Arda Avcı ise WBC Asya şampiyonluk kemerinin sahibi oldu.

Türkiye'de profesyonel boks federasyonunu kuran ve birbirinden önemli şampiyonalara imza atan promotör Serdar Avcı ise, WBC yönetimine deprem bölgesine yaptıkları yardım için teşekkür etti. Avcı gecede Türkiye'yi temsil eden ve önemli kemerler kazanan sporcuları da tebrik etti.