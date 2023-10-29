Serdar Saatçı, Braga'nın Gil Vicente karşısında 2 asistle oynadı

Portekiz takımlarından Braga'da forma giyen Serdar Saatçı, deplasmanda oynadıkları Gil Vicente mücadelesinde 2 asist ile takımına katkı sağladı.

Serdar Saatçı'nın forma giydiği Portekiz ekibi Braga, ligin 9. haftasında deplasmanda Gil Vicente ile karşı karşıya geldi. Genç savunma oyuncusu Serdar Saatçı'nın 90 dakika forma giydiği müsabaka 3-3 berabere tamamlandı. Serdar Saatçı, 71'de Banza'nın attığı golü hazırlarken, 82. dakikada Horta'nın golünde de asistin sahibi oldu.

Bu sezon 8 maçta görev yapan Serdar, toplamda 671 dakika süre aldı. - İSTANBUL