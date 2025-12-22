Serdar Dursun, Fenerbahçe dışında 2 kez teklif aldığı Süper Lig devini itiraf etti

Süper Lig'in iddialı takımlarından Kocaelispor'un golcü futbolcusu Serdar Dursun, Ertem Şener'in YouTube kanalına konuk oldu. Milli oyuncu, geçmiş döneme dair çarpıcı bir itiraf yaptı.

''BEŞİKTAŞ'TAN 2 TEKLİF ALDIM''

Geçmiş yıllarda Beşiktaş'tan 2 kez teklif aldığını açıklayan Serdar Dursun, " Galatasaray'dan teklif almadım. Beşiktaş'tan 2 kere teklif aldım. İlki Fenerbahçe'ye gelmeden önce 2021 yılında, diğeri ise 2023 yılındaydı. Büyük camia ama biz Fenerbahçe'de mutlu olduk." dedi.

''ICARDI'NİN GOL VURUŞU DAHA İYİ''

Galatasaraylı futbolcular Victor Osimhen ve Mauro Icardi'yi kıyaslayan deneyimli oyuncu, ''Victor Osimhen çok büyük bir oyuncu. Fizik açısından forvet olarak bir numara. İnanılmaz bir depar gücü ve fiziksel kalitesi var. Ancak gol vuruşu çok iyi değil. Icardi'nin gol vuruşu daha iyi.'' ifadelerini kullandı.