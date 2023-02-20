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Serdar Dursun, depremzede Ömer'i ziyaret etti

Spor Haberleri

Serdar Dursun, depremzede Ömer'i ziyaret etti

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun, depremden yaralı olarak kurtulan Ömer ile hastanede bir araya gelerek, sarı-lacivertli forma hediye etti.

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun, depremden yaralı olarak kurtulan Ömer ile hastanede bir araya gelerek, sarı-lacivertli forma hediye etti.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen çocuklara bir destek de Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun'dan geldi. Dursun, enkaz altından yaralı olarak çıkarılan depremzede Ömer'i tedavi gördüğü Ümraniye Devlet Hastanesi'nde ziyaret ederek, moral verdi.

Serdar Dursun, geçmiş olsun dileğinde bulunduğu Ömer'e imzalı Fenerbahçe forması hediye etti. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Serdar Dursun Kahramanmaraş Fenerbahçe Ömer Spor Haberler

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