Serdar Dursun ameliyathanede bayıldı! Baba olmanın heyecanı ağır bastı

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ve Alanyaspor formalarını terleten Serdar Dursun, özel hayatında da unutulmaz bir an yaşadı. Geçtiğimiz sezon İran'ın köklü kulüplerinden Persepolis'e transfer olan 33 yaşındaki golcü, ikinci kez baba oldu. Ancak doğum sırasında yaşananlar, sosyal medyada gündem yarattı.

Eşi Yasemin Dursun, doğum esnasında yaşanan o anları takipçileriyle paylaşınca olanlar ortaya çıktı. Doğum sırasında Serdar Dursun baygınlık geçirdi. Yasemin Dursun, eşinin baygın haldeki fotoğrafını "Ne zaman bayıldı, ben rahatladım" notuyla paylaştı. Paylaşım kısa sürede ilgi odağı oldu.

Çiftin kızları Elanur, sağlıklı bir şekilde dünyaya gelirken, doğum anına dair paylaşılan kareler binlerce beğeni aldı. Özellikle Yasemin Dursun'un "sonu sürprizli" notuyla yaptığı paylaşımda Serdar Dursun'un doğumhanede yere yığıldığı anlar sosyal medyada konuşulanlar arasına girdi.

İkonik gol sevinçleriyle hafızalarda yer eden Serdar Dursun, bu kez saha değil, doğumhane çıkışında gündeme geldi. Ailesine bir birey daha katılan milli futbolcu, yaşadığı bu anla hem duygulandırdı hem de gülümsetti.