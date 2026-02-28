Serdal Adalı, Kocaelispor maçını taraftarlarla izleyecek
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Kocaelispor deplasmanında oynanacak karşılaşmayı protokol tribününden değil, taraftarlarla birlikte izleyecek. Bu karar, camiada birlik ve beraberlik mesajı olarak algılandı.
TARAFTARLA OMUZ OMUZA
Adalı'nın maçı deplasman tribününde takip etme kararı, camiada birlik ve beraberlik mesajı olarak yorumlandı. Siyah-beyazlı taraftarlar da başkanın bu tercihini sosyal medyada olumlu karşıladı. Beşiktaş'ta kritik mücadele öncesi bu hamle, takıma moral desteği olarak değerlendiriliyor.