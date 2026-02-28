Serdal Adalı, Kocaelispor maçını taraftarlarla izleyecek

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Kocaelispor deplasmanında oynanacak karşılaşmayı protokol tribününden değil, siyah-beyazlı taraftarlarla birlikte izleyecek.

TARAFTARLA OMUZ OMUZA

Adalı'nın maçı deplasman tribününde takip etme kararı, camiada birlik ve beraberlik mesajı olarak yorumlandı. Siyah-beyazlı taraftarlar da başkanın bu tercihini sosyal medyada olumlu karşıladı. Beşiktaş'ta kritik mücadele öncesi bu hamle, takıma moral desteği olarak değerlendiriliyor.