Serdal Adalı'dan Rafa Silva - Galatasaray haberleri sonrası ilk açıklama: Anca formasını alırlar

Süper Lig devi Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, son zamanlarda ortaya çıkan Galatasaray'ın Rafa Silva için fırsat kolladığı iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu.

"ANCA FORMASINI ALIRLAR"

Konu hakkında dikkat çeken bir açıklama yapan Adalı, " Galatasaray, Rafa Silva'nın anca formasını alır. Sizler de gidip forma alın" ifadelerini kullandı.

Orta Çizgi'nin haberine göre; Taraftarlara imza verdiği görülen Serdal Adalı, " Galatasaray, Rafa Silva'nın anca formasını alır. Sizler de gidip forma alın" ifadelerini kullandı. Serdal Adalı'nın Rafa Silva - Galatasaray iddialarıyla ilgili bu sözleri sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu.