Serdal Adalı'dan Rafa Silva - Galatasaray haberleri sonrası ilk açıklama: Anca formasını alırlar

Serdal Adalı'dan Rafa Silva - Galatasaray haberleri sonrası ilk açıklama: Anca formasını alırlar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Serdal Adalı'dan Rafa Silva - Galatasaray haberleri sonrası ilk açıklama: Anca formasını alırlar
Haber Videosu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray'ın Rafa Silva için fırsat kolladığı iddialarına yanıt verdi. Adalı'nın, Galatasaray'ın Rafa Silva ile ilgili iddialarına, "Galatasaray, Rafa Silva'nın anca formasını alır. Sizler de gidip forma alın" şeklinde yanıt vermesi sosyal medyada gündem oldu.

Süper Lig devi Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, son zamanlarda ortaya çıkan Galatasaray'ın Rafa Silva için fırsat kolladığı iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu.

"ANCA FORMASINI ALIRLAR"

Konu hakkında dikkat çeken bir açıklama yapan Adalı, " Galatasaray, Rafa Silva'nın anca formasını alır. Sizler de gidip forma alın" ifadelerini kullandı.

Orta Çizgi'nin haberine göre; Taraftarlara imza verdiği görülen Serdal Adalı, " Galatasaray, Rafa Silva'nın anca formasını alır. Sizler de gidip forma alın" ifadelerini kullandı. Serdal Adalı'nın Rafa Silva - Galatasaray iddialarıyla ilgili bu sözleri sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSer_hat:

Başkaaan çok sallama zaten isteseydik alırdık.Sen sus da Rafa ya verdiğiniz bonservis ve paradan bahset.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmin Alıç:

Ha ha ha çok komik

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz

Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz
Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi

Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi
DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder'in koltuğuna oturacak ismi belirledi

Koltuğuna oturacak isim belli oldu
Estetik kabusa döndü! Danla Biliç'in kalçasından çıkan dolgu maddesi görenleri dehşete düşürdü

Kalçasından çıkan dolgu görenleri dehşete düşürdü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası

Mide bulandıran yasak aşk skandalının aktörlerine ilk ceza
Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu

Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu
Dursun Özbek açıkladı! Galatasaray'dan ayrılan Muslera'ya yeni görev

Dursun Özbek açıkladı! Galatasaray'dan ayrılan Muslera'ya yeni görev
Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye astronomik teklif

Fenerbahçe'den De Bruyne'ye astronomik teklif
Kanun teklifi Komisyon'dan geçti! Trafik cezaları artırılıyor

Teklif Komisyon'dan geçti! Trafikte bunu yapanlar asıl şimdi yandı
DEM Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak

Bugün Meclis'e geliyor, cezaevinden yalnızca bir grup tahliye edilecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.