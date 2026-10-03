Haberler

Serdal Adalı başkanlığındaki Beşiktaş yönetimi genel kurulda ibra edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Serdal Adalı başkanlığındaki Beşiktaş yönetimi genel kurulda ibra edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş Kulübü’nün 2026 genel kurulunda yönetim kurulu, 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemi için idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi. Haliç Kongre Merkezi'nde Serdal Adalı başkanlığındaki yönetim ibra edildi; 2026-2027 mali yılı konsolide bütçesi kabul edildi.

Beşiktaş Kulübü'nün 2026 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısında, yönetim kurulu 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemi idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

Beşiktaş Kulübü'nün 2026 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısında yönetim kurulu, idari ve mali açıdan oy çokluğuyla ibra edildi.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede, 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemi faaliyetleri görüşüldükten sonra genel kurul üyelerinin onayına sunuldu.

Yapılan oylamanın ardından Serdal Adalı başkanlığındaki yönetim kurulu, idari ve mali açıdan oy çokluğuyla ibra edildi.

Toplantıda ayrıca, 1 Haziran 2026-31 Mayıs 2027 mali yılı konsolide bütçesi de oy çokluğuyla kabul edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türk taraftar Kerem Aktürkoğlu'na patladı: Lan seni...

Hayatının şokunu Belçika'da yaşadı: Lan seni...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sahte belgeyle haksız vergi iadesi! 155 firmanın 31 milyar liralık işlemi ortaya çıktı, 31 kişi tutuklandı

Sahte belgeyle vergi iadesi oyunu! 31 milyarlık çark çökertildi
Tescilli güzel Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke

Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Fon krizinin ortasında çarpıcı veri! Bankalardaki para rekor seviyeye çıktı

Fon krizinde çarpıcı veri! 15 günde 545 milyar TL'lik sıçrama
Hayrına simit dağıttı, o esnada ortaya çıkan görüntü 'Yok artık' dedirtti

Hayrına simit dağıttı, ortaya çıkan görüntü "Yok artık" dedirtti
TFF'de düğüm çözüldü! İşte hakemleri atayacak isimler

TFF'de düğüm çözüldü! İşte hakemleri atayacak isimler

Google'dan istenmeyen kişisel veriler için Türkiye'ye özel başvuru yolu! 30 gün süresi var

Google'dan Türkiye'ye özel başvuru yolu! 30 gün süresi var
Beşiktaş'ta Serdal Adalı ve yönetimi ibra edildi

Beşiktaş'ta ibra kararı!