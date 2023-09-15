Serbest Güreş Milli Takımı Dünya Güreş Şampiyonası için Belgrad'a gitti

Serbest Güreş Milli Takımı, 16 - 24 Eylül tarihleri arasında Sırbistan'ın Belgrad şehrinde yapılacak olan Dünya Güreş Şampiyonası için Belgrad'a hareket etti. Milli takım kafilesinde yer alan sporcular şu şekilde: 57 kg Süleyman Atlı, 61 kg Emrah Ormanoğlu, 65 kg Cavit Acar, 70 kg Servet Coşkun, 74 kg Soner Demirtaş, 79 kg Ramazan İshak Sarı, 86 kg Osman Göçen, 92 kg Feyzullah Aktürk, 97 kg İbrahim Çiftçi, 125 kg Taha Akgül