Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda 8 milli sporcu mücadele edecek Spor Haberleri Antalya'da düzenlenecek 2022 Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nda 8 milli sporcu madalya mücadelesi verecek. Antalya'da düzenlenecek 2022 Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nda 8 milli sporcu madalya mücadelesi verecek. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kaş ilçesindeki şampiyona 1-8 Ekim tarihlerinde düzenlenecek. Şampiyonaya 39 ülkeden 124 sporcu katılacak. Şampiyonada Türkiye'yi Şahika Ercümen, Birgül Erken, Yasemin Ulucan, Rüstem Derin, Mete Mordağ, Birol Özbek, Cemal Yurteri ve Görkem Gedik temsil edecek. Spor Kaynak: AA / Hüseyin Doğru Dünya Şampiyonası Antalya Dünya Spor Haberler

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