Kadıköy'ün büyüsünü bozdu! Şenol Güneş 23 yıllık seriyi bitirdi

Beşiktaş mücadelenin 50. dakikasında 10 kişi kaldığı karşılaşmadan 4-2 galip ayrılarak puanını 52'ye yükseltti. Siyah-beyazlılar, almış olduğu bu sonucun ardından lider Galatasaray'ın 11 puan gerisinde yer alarak 3'üncülüğünü korudu.

GÜNEŞ'TEN KADIKÖY'DE İLK GALİBİYET

Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, kariyerinde Şükrü Saraçoğlu stadyumunda Süper Lig'de ilk kez hoca olarak galibiyet aldı. Deneyimli teknik adam daha önce Trabzonspor ile 7, Bursaspor ile 1, Beşiktaş ile 4 kez, Antalyaspor ve Sakaryaspor ile 1'er kez olmak üzere toplam 14 kez Kadıköy'de lig maçına çıkmıştı.

TARİHE GEÇTİ

Beşiktaş ile 15. kez Kadıköy'e rakip hoca olarak gelen Şenol Güneş, sahadan 4-2 galip ayrılarak Kadıköy'de ilk lig galibiyetine ulaştı. 70 yaşındaki çalıştırıcı, bu galibiyetle tarihe geçti.

TEK GALİBİYETİ ZİRAATTE

2014/2015 sezonunda Bursaspor'u çalıştıran Şenol Güneş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile eşleşmişti. Güneş'in takımı sahasındaki ilk maçı 1-0 kaybetmesine rağmen, Şükrü Saracoğlu'ndaki maçı 3-0 kazanarak tur atlamıştı.