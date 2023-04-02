Kadıköy'ün büyüsünü bozdu! Şenol Güneş 23 yıllık seriyi bitirdi
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Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında 10 kişi kaldığı mücadelede Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek sahadan galip ayrıldı. Şenol Güneş, 23 yıl sonra Kadıköy'de ilk kez lig maçı kazanarak tarihe geçti.
Beşiktaş mücadelenin 50. dakikasında 10 kişi kaldığı karşılaşmadan 4-2 galip ayrılarak puanını 52'ye yükseltti. Siyah-beyazlılar, almış olduğu bu sonucun ardından lider Galatasaray'ın 11 puan gerisinde yer alarak 3'üncülüğünü korudu.
Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, kariyerinde Şükrü Saraçoğlu stadyumunda Süper Lig'de ilk kez hoca olarak galibiyet aldı. Deneyimli teknik adam daha önce Trabzonspor ile 7, Bursaspor ile 1, Beşiktaş ile 4 kez, Antalyaspor ve Sakaryaspor ile 1'er kez olmak üzere toplam 14 kez Kadıköy'de lig maçına çıkmıştı.
Beşiktaş ile 15. kez Kadıköy'e rakip hoca olarak gelen Şenol Güneş, sahadan 4-2 galip ayrılarak Kadıköy'de ilk lig galibiyetine ulaştı. 70 yaşındaki çalıştırıcı, bu galibiyetle tarihe geçti.
2014/2015 sezonunda Bursaspor'u çalıştıran Şenol Güneş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile eşleşmişti. Güneş'in takımı sahasındaki ilk maçı 1-0 kaybetmesine rağmen, Şükrü Saracoğlu'ndaki maçı 3-0 kazanarak tur atlamıştı.