Şenol Güneş'in hayali gerçek oluyor! Beşiktaş, Kayserispor'un yıldızı için düğmeye bastı

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Kayserispor'un A Milli sağ beki Onur Bulut için devreye giren siyah-beyazlılar ocak ayında bu transferi bitirmek istiyor. Kayserispor'da yaptığı çıkışla A Milli Takım'a yükselen deneyimli oyuncu için son olarak 1.5 milyon euro öneren Kara Kartal, bu rakama Sarı- Kırmızılılar'ı ikna etmek istiyor.

Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gerisinde kalan Beşiktaş, devre arasında yapacağı hamlelerle yoluna devam etmek istiyor. Bu doğrultuda harekete geçen siyah-beyazlılar Kayserispor'un yetenekli futbolcusu Onur Bulut'u transfer etmek için harekete geçti.

MASAYA OTURULACAK

Milli futbolcuya sezon sonunda bitecek kontratını uzatmak için 3 senelik sözleşme öneren Kayserispor'u operasyonu tamamlamadan ikna etmek isteyen idareciler, bu hafta kulüp yetkilileriyle bir araya gelecek ve görüşmeler yapılacak.

KULÜBÜ İKNA OLURSA FORMAYI GİYECEK

Fanatikte yer alan habere göre kariyerine İstanbul'da devam etmek isteyen Onur'un menajeri Elyesa Süme, geçen hafta yaptığı açıklamayla oyuncusunun Kayserispor'la sözleşme yenilediği iddialarını yalanlamıştı. Onur, Kayserispor'un ikna edilmesi halinde Siyah-Beyazlı formayı giymeye hazır olduğu öğrenildi.