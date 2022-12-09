Şenol Güneş en çok onu istiyor! Beşiktaş, milli futbolcu için gemileri yaktı
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Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, yönetimden savunmaya takviye isterken milli takımdan öğrencisi Kaan Ayhan'ı işaret etti. Sassuolo'nun yüksek bonservis talebi sonrası Galatasaray'ın transferinden vazgeçtiği futbolcuyu, siyah-beyazlılar ocak ayında kadrosuna katmak istiyor.
Dünya Kupası'na verilen arada transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, Şenol Güneş'in talimatları doğrultusunda harekete geçti.
OCAK'A YETİŞTİRİLMEK İSTENİYOR
İtalyan basınına yansıyan haberlere göre; Beşiktaş, Kaan Ayhan transferinde oldukça ısrarcı ve milli futbolcuyu ocak ayında kadrosuna katmak istiyor.
GALATASARAY VAZGEÇTİ
İtalyanlar ayrıca, Sassuolo'nun yüksek bonservis istemesi nedeniyle Galatasaray'ın Kaan Ayhan'dan vazgeçtiğini de yazdı.
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