Sen nerden çıktın Jose Mourinho! Fenerbahçe'de tüm dengeleri altüst edecek

Fenerbahçe'de performansı sık sık eleştirilen Altay Bayındır, sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle birlikte rotasını Avrupa'ya çevirebilir.

ROMA'NIN LİSTESİNE GİRDİ

İtalyan basınında çıkan haberlerde, yeni sezon için kaleci arayışlarına başlayan Roma, Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Altay Bayındır'ı listesine ekledi.

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Jose Mourinho'nun talimatıyla harekete geçen İtalyan devinin listesinde milli eldivenin dışında Empoli'de forma giyen Guglielmo Vicario ve Atalanta'da forma giyen Marco Carnesecchi de yer alıyor. Bu sezon sarı-lacivertli formasıyla 28 resmi maça çıkan Altay Bayındır, bu karşılaşmalarda kalesinde 31 gol görürken, 12 maçta kalesini gole kapattı.