Semih Kılıçsoy'un antrenman videosu viral oldu
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, son dönemde performansındaki düşüşle dikkat çekiyor. Taraftarların da tepkisini çeken Kılıçsoy'un, spor salonunda antrenman yaptığı anlara ait bir videosu viral oldu. Yıldız futbolcunun hırslı anları siyah-beyazlı taraftarlardan beğeni aldı.
Beşiktaş'ta geçen sezonki performansı aratan Semih Kılıçsoy ekstra çalışmalara başladı. Fazla kiloları olan yıldız futbolcunun spor salonundaki antrenman videosu dikkat çekti.
BEĞENİ ALDI
Adı birçok takımla anılırken maç içinde çekilen pozlarıyla sosyal medyada gündem haline gelen Semih'in ekstra çalışmalar yaptığı anlar ilgi çekti. Yıldız futbolcunun hırslı anları siyah-beyazlı taraftarlardan beğeni aldı.
GEÇEN SEZONU ARATIYOR
Geçen sezon yıldızını parlatan ve 12 gol 4 asistlik performans sergileyen Semih Kılıçsoy, bu sezon Beşiktaş formasıyla 25 maça çıktı ve 2 gol 5 asistlik skor katkısı yaptı. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen milli futbolcunun siyah-beyazlılarla 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.