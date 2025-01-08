Semih Kılıçsoy'un antrenman videosu viral oldu

Beşiktaş'ta geçen sezonki performansı aratan Semih Kılıçsoy ekstra çalışmalara başladı. Fazla kiloları olan yıldız futbolcunun spor salonundaki antrenman videosu dikkat çekti.

BEĞENİ ALDI

Adı birçok takımla anılırken maç içinde çekilen pozlarıyla sosyal medyada gündem haline gelen Semih'in ekstra çalışmalar yaptığı anlar ilgi çekti. Yıldız futbolcunun hırslı anları siyah-beyazlı taraftarlardan beğeni aldı.

GEÇEN SEZONU ARATIYOR

Geçen sezon yıldızını parlatan ve 12 gol 4 asistlik performans sergileyen Semih Kılıçsoy, bu sezon Beşiktaş formasıyla 25 maça çıktı ve 2 gol 5 asistlik skor katkısı yaptı. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen milli futbolcunun siyah-beyazlılarla 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.