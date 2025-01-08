Üye Girişi
Haberler
ABD'deki orman yangınında dünyaca ünlü oyuncuların malikaneleri de küle döndü

Ünlü isimlerin evleri küle döndü lüks araçlar canlı yayında ezildi
Tarım Kredi'de 5,5 milyonluk vurgun! Muhasebe yöneticisi dahil 7 kişi gözaltında

Fahiş fiyatlarla mücadele için kurulan market zincirinde büyük vurgun
Bakan Fidan'dan Suriye için net mesaj: Savaştan kaçmayız

Bakan Fidan canlı yayında sinyali verdi: Savaştan kaçmayız
Trump'tan Hamas'a açık tehdit: Rehineleri bırakın yoksa kıyamet kopacak

Tarih verip açık açık tehdit etti: Kıyamet kopacak

Semih Kılıçsoy'un antrenman videosu viral oldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, son dönemde performansındaki düşüşle dikkat çekiyor. Taraftarların da tepkisini çeken Kılıçsoy'un, spor salonunda antrenman yaptığı anlara ait bir videosu viral oldu. Yıldız futbolcunun hırslı anları siyah-beyazlı taraftarlardan beğeni aldı.

Beşiktaş'ta geçen sezonki performansı aratan Semih Kılıçsoy ekstra çalışmalara başladı. Fazla kiloları olan yıldız futbolcunun spor salonundaki antrenman videosu dikkat çekti.

BEĞENİ ALDI

Adı birçok takımla anılırken maç içinde çekilen pozlarıyla sosyal medyada gündem haline gelen Semih'in ekstra çalışmalar yaptığı anlar ilgi çekti. Yıldız futbolcunun hırslı anları siyah-beyazlı taraftarlardan beğeni aldı.

GEÇEN SEZONU ARATIYOR

Geçen sezon yıldızını parlatan ve 12 gol 4 asistlik performans sergileyen Semih Kılıçsoy, bu sezon Beşiktaş formasıyla 25 maça çıktı ve 2 gol 5 asistlik skor katkısı yaptı. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen milli futbolcunun siyah-beyazlılarla 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Semih Kılıçsoy'un antrenman videosu viral oldu
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
img

İstanbul'u terk eden oyuncu yeni yaşamını anlattı
img

Belediyede taciz skandalı! Genç kız, kendisine atılan mesajı yayınladı
img

Gözler vereceği müjdelerde! İlk bilgiler gelmeye başladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde taciz skandalı! 23 yaşındaki genç kız mesajları yayınladı

Belediyede taciz skandalı! Genç kız, kendisine atılan mesajı yayınladı
Gözaltına alınan Kerimcan Durmaz'a tutuklama talebi

Kerimcan'ın ifadesi ortaya çıktı! Bir sahneden kazancı dudak uçuklattı
Ambulanslarda yeni dönem! Rengi ve ismi sil baştan değişti

Ambulanslarda yeni dönem! Rengi de ismi de değişti
İstanbul'u terk eden Sarp Levendoğlu'nun yeni yaşamı: 4 çeşit yemek 200 lira

İstanbul'u terk eden oyuncu yeni yaşamını anlattı
Cansu Taşkın, Yılmaz Erdoğan'la özel anlarını anlattı: Sabaha kadar başımda bekledi

Yılmaz Erdoğan'la özel anlarını anlattı: Sabaha kadar...
Enginyurt ölmüş annesine küfür eden kişiye beraat verilmesi üzerine çılgına döndü

"Savcı ceza vermezsen Allah belanı versin"

Son Dakika Haberleri

Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Dün akşam Survivor'da eleme potasına kim gitti? Survivor Batuhan ve Almeda sevgili mi? Almeda ve Batuhan aşk mı yaşıyor? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 8 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Meriç Keskin ve Kemal Varhan ayrıldı mı? Meriç Keskin kimdir? Meriç Keskin kaç yaşında, nereli? Sadettin Saran yasa dışı bahis olayı nedir? Şakir Paşa Ailesi yeni bölümü ne zaman? Şakir Paşa Ailesi 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gülermak halka arz ne zaman? Gülermak Ağır Sanayi İnşaat talep toplamaya başladı mı? Gülermak kaç lot verir, hangi bankalarda var? Kerimcan Durmaz serbest bırakıldı mı? Kerimcan Durmaz'ın suçu ne, neden tutuklandı? Memur ve emekli refah payı alacak mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.