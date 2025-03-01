Semih Kılıçsoy, Süper Lig'deki Gol Sayısını 3'e Çıkardı

Beşiktaş'ın 19 yaşındaki futbolcusu Semih Kılıçsoy, Kayserispor maçında attığı golle bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 3'e çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri 45. dakikada Joao Mario ve 90+7. dakikada Semih Kılıçsoy'dan geldi. 68. dakikada Ciro Immobile'nin yerine oyuna dahil olan Semih, attığı bu golle ligdeki gol sayısını da 3'e çıkardı.

Süper Lig'de 23 kez forma giyen genç oyuncu, diğer gollerini de Göztepe ve Eyüpspor'a atmıştı.

Semih Kılıçsoy, tüm kulvarlarda ise 35 maçta 4 gol, 6 asiste ulaştı. - İSTANBUL