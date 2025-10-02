Haberler

Semih Kılıçsoy'a gün doğdu: Kariyerinde dönüm noktası olabilir

Semih Kılıçsoy'a gün doğdu: Kariyerinde dönüm noktası olabilir
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'tan kiralık olarak Cagliari'ye transfer olan Semih Kılıçsoy, yeni takımında kısa süreler almasına rağmen dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İtalyan basını, Kılıçsoy'a Andrea Belotti'nin sakatlığı sonrası büyük bir fırsat doğduğunu yazdı. Genç forvet için "Kariyerinde dönüm noktası olabilir" yorumları yapıldı.

Beşiktaş'tan kiralık olarak Cagliari'ye transfer olan Semih Kılıçsoy, yeni takımında kısa süreler almasına rağmen dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İtalyan basını, genç golcünün performansını övgüyle değerlendirirken, Cagliari'deki gelişmeler sonrası milli yıldızımız için büyük bir fırsat doğdu.

BELOTTİ'NİN SAKATLIĞIYLA FIRSAT

Cagliari'nin deneyimli forveti Andrea Belotti'nin sakatlanması üzerine Semih Kılıçsoy'un daha fazla süre alması bekleniyor. İtalyan basınında çıkan haberlerde, "Kariyerinde bir dönüm noktası olabilir. Bu fırsatı değerlendirebilirse Cagliari için hızla kilit bir isim haline gelebilir" ifadelerine yer verildi.

"SEZONA DAMGA VURAN BAŞLANGIÇ"

Haberde genç oyuncu için, "Genç Türk forvet, sezona hem ligde hem de Coppa Italia'da kısa süreli maçlarla damgasını vuran bir başlangıç yaptı. Kılıçsoy, Cagliari'nin oyun tarzına kolayca uyum sağlamasını sağlayan özelliklere sahip, hızla gelişen bir forvet. Genç yaşına rağmen mükemmel forvet içgüdülerine ve ceza sahası içinde iyi bir hareket kabiliyetine sahip olduğunu kanıtladı" ifadeleri yer aldı.

KARİYERİNDE DÖNÜM NOKTASI

20 yaşındaki Semih Kılıçsoy için Cagliari'de yeni bir sayfa açılabileceği vurgulanırken, bu sürecin genç oyuncunun kariyerinde önemli bir dönüm noktası olabileceği ifade edildi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Gazze karasularına ulaşan Mikeno, İsrail tarafından ele geçirildi

İsrail Mikeno'yu ele geçirdi, bir gemiyle iletişim kesildi
İsrail'den Sumud filosundaki aktivistlerle ilgili açıklama! Dikkat çeken Hamas detayı

Alıkonulan Türklere ne olacak? İsrail açıklamasında olay Hamas detayı
Yıllar sonra yan yana geldiler! İşte TBMM'deki ses getiren fotoğrafın perde arkası

Yıllar sonra yan yana! İşte gündem yaratan fotoğrafın perde arkası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaya geçidinde ölüme 10 taksitle 30 bin 400 lira ceza

Yüzde yüz kusurlu! Yaya geçidinde ölüme 10 taksitle komik ceza
Kim Kardashian'dan kiralık katil itirafı: Suikast tehdidiyle sarsıldım

Şok İtiraf: Beni öldürmek için kiralık katil tutuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.