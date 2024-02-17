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Selçuklu Belediyesi Satranç Turnuvası'nda 400 Sporcu Yarışıyor

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Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada, 28 şehirden gelen 400 sporcu ter döküyor. Türkiye Satranç Federasyonu lisansına sahip sporcular, 14 farklı kategoride yarışıyor. Turnuva, Selçuklu Belediyesi'nin organizasyonunda gerçekleştiriliyor.

Selçuklu Belediyesi Satranç Turnuvası'nda 28 şehirden gelen 400 sporcu ter döküyor.

Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda yapılan turnuva da Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) lisansına sahip sporcular 14 farklı kategoride yarışıyor.

Konya Satranç İl Temsilcisi Abdulkerim Aksu, AA muhabirine, son bir senede Meram ve Karatay Belediyeleri ile yaptıkları turnuvaların devamı olarak Selçuklu Belediyesi'nin organizasyonunda turnuvanın düzenlendiğini belirtti.

Yapılan yatırımlar sonucunda kulüplerin Türkiye şampiyonlukları çıkardığına dikkati çeken Aksu, "Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası, Antalya'da yapıldı. Selçuklu Belediyesi burada bir kendi yaş gurubunda Türkiye şampiyonu çıkardı. Burada da yeni şampiyonların yetişmesine hizmet ediliyor. Artık uluslararası turnuvalarda çok sayıda madalya geliyor." dedi.

Birinciye 5 bin lira ödül verilecek satranç turnuvası yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Spor

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