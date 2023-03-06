Selçuk İnan, Nuri Şahin'i üzdü! Süper Lig'de hafta, Kasımpaşa'nın galibiyetiyle tamamlandı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kasımpaşa, Nuri Şahin'in başında olduğu Antalyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.

İLK YARIDA 3 GOL

Kasımpaşa, 22'de Mounir Chouiar'ın golüyle öne geçti. 39'da Foita'nın şık golüyle skor 2-0'a geldi. İlk yarının son anlarında penaltı kazanan Antalyaspor'da topun başına geçen Fernando, farkı 1'e indirdi. Kasımpaşa'da 60. dakikada sahneye çıkan Malsa, maçta son sözü söyledi.

PUANLAR EŞİTLENDİ

Bu sonuçla birlikte ev sahibi ekip puanını 25'e yükselterek FTA Antalyaspor ile puanları eşitledi.

10 PUAN SELÇUK İNAN'DAN

Bu sezon evinde 17 puan toplayan Kasımpaşa, 10 puana Selçuk İnan yönetiminde ulaştı. Selçuk İnan ile Paşa 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Opta'nın istatistiğine göre Kasımpaşa,Aralık 2022'den bu yana en fazla iç saha golü atan iki takımdan biri konumunda (16; Adana Demirspor ile eşit).