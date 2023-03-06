Selçuk İnan, Nuri Şahin'i üzdü! Süper Lig'de hafta, Kasımpaşa'nın galibiyetiyle tamamlandı
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Süper Lig'de 24. haftanın kapanış mücadelesinde Kasımpaşa, evinde Antalyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kasımpaşa, Nuri Şahin'in başında olduğu Antalyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.
Kasımpaşa, 22'de Mounir Chouiar'ın golüyle öne geçti. 39'da Foita'nın şık golüyle skor 2-0'a geldi. İlk yarının son anlarında penaltı kazanan Antalyaspor'da topun başına geçen Fernando, farkı 1'e indirdi. Kasımpaşa'da 60. dakikada sahneye çıkan Malsa, maçta son sözü söyledi.
Bu sonuçla birlikte ev sahibi ekip puanını 25'e yükselterek FTA Antalyaspor ile puanları eşitledi.
Bu sezon evinde 17 puan toplayan Kasımpaşa, 10 puana Selçuk İnan yönetiminde ulaştı. Selçuk İnan ile Paşa 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Opta'nın istatistiğine göre Kasımpaşa,Aralık 2022'den bu yana en fazla iç saha golü atan iki takımdan biri konumunda (16; Adana Demirspor ile eşit).