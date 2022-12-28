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Selçuk İnan için kabus gibi başlangıç! Derbiyi de kaybetti

Spor Haberleri

Selçuk İnan için kabus gibi başlangıç! Derbiyi de kaybetti

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında İstanbul derbisi oynandı. İstanbulspor, Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Kasımpaşa, Selçuk İnan yönetimindeki 3 resmi maçını kaybetti.

Selçuk İnan için teknik direktörlük macerası iyi başlamadı. 22 Kasım'da Kasımpaşa'nın teknik direktörü olan Selçuk İnan, çıktığı 3 resmi karşılaşmada mağlubiyet yaşadı. Türkiye Kupası'nda havlu atan Kasımpaşa, ligdeki iki maçını da kaybetti.

Selçuk İnan'ın için kabus gibi başlangıç! Derbiyi de kaybetti

FATİH TEKKE SİFTAH YAPTI

İstanbulspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden İstanbulspor 7 maçlık mağlubiyet serisinin ardından galibiyet hasretini sonlandırdı. Fatih Tekke, İstanbulspor'un başında ilk lig galibiyetine ulaştı.

HASRET BİTMEDİ

Kasımpaşa ise Selçuk İnan yönetimindeki üçüncü resmi maçtan da yenilgiyle ayrıldı. Kasımpaşa bu süreçte ligde Sivasspor ve İstanbulspor'a, kupada ise Ümraniyespor'a 2-1'lik skorlarla kaybetti.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Galatasaray Selçuk İnan Kasımpaşa Spor Haberler

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