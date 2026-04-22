Selçuk İnan: Dört maçta alabildiğimiz kadar puan almak istiyoruz

Süper Lig'in 31'inci haftasında Kocaelispor, pazar günü saat 14.30'da deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Yeşil-siyahlılar, maçın hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Düz koşuyla başlayan antrenman, ısınma ve istasyon çalışmasıyla devam etti. Antrenman öncesi Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan ve futbolculardan Massadio Haidara basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Gençlerbirliği maçını değerlendiren Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Gençlerbirliği bugün Galatasaray'la bir kupa maçı oynayacak. Hangi oyuncuları değerlendireceğini çok bilmiyoruz. Muhtemelen dinlendirdiği oyuncular da olacak. Onlar için final maçı niteliğinde geçecek bir maç. Zaten son maçlarımız genelde bizim de öyle oluyor. ya şampiyonluğa oynayan ya Avrupa Ligi'ni hedefleyen ya da küme düşmemeye oynayan takımlar oluyor. Biz de her maçı kazanmak istiyoruz. Ne olursa olsun sahada mücadele göstermek, karşılığını da almak istiyoruz. Çok zor bir maç olacak. Gençlerbirliği fiziksel olarak ne kadar olur bilmiyorum ama psikolojik olarak da böyle bir şey hissedebilirler, sezon boyunca bütün takımların hissettiği bir yorgunluk. O yüzden maçla ilgili çok bir şey değiştireceğini de düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

'LİGİN EN RENKLİ TAKIMI OLDUK'

Sezonun son bölümüne girilirken kalan maçlarda en yüksek puanı hedeflediklerini belirten Selçuk İnan, "Dört maçımız kaldı. Dört maçta alabildiğimiz kadar puan almak istiyoruz. Sezon başından bu yana geçmişe dönüp baktığımda şehir olarak, Kocaelispor olarak kısmen verdiğimiz sözleri tutmuş olmanın biraz tatminliğini de yaşıyorum. Şampiyonluğa oynayan takımları bir yerde tutarsak bana sorarsanız ligin en renkli takımı olduk. Konuşulan, sevilen, desteklenen ne derseniz deyin taraftarıyla, camiasıyla bir takım olduk. Bu kadar uzun yıllardan sonra lige çıkmak ve bunu insanlara göstermek başlı başına çok önemli bir olaydı. O yüzden sizi, taraftarlarımızı, herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. Size yakıştı, herkes de fazlasıyla görevini yerine getirdi. Şimdi amaç kazanabildiğimiz kadar puan kazanmak ve en azından bu sene göstermiş olduğumuz performansın üstüne çıkarak önümüzdeki yıllarda bir hedef yakalamak. Bunun için de çalışıp uğraşacağız" şeklinde konuştu.

HAIDARA: DÜŞMEMEMK İÇİN MÜCADELE EDEN TAKIMLARA KARŞI OYNAMAK ZOR

Göztepe maçının en iyi performans gösterdikleri maçlardan biri olduğunu söyleyen Kocaelispor futbolcusu Massadio Haidara, Gençlerbirliği maçının da zor geçeceğini söyledi. Haidara, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Zor bir maç olacağını düşünüyorum. Aslında her hafta her maç zor, zor bir lig. Onlar da düşmemek için mücadele ediyor. Düşmemek için mücadele eden takımlara karşı oynamak zor. Bizler de aslında matematiksel olarak hala herhangi bir şeyi güvene almış değiliz. Biz de bu maça iyi hazırlanarak üç puan almak için çabalayacağız. ve artık yerimizi sağlamlaştıracağız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı