Şehzadeler Belediyesi Cumhuriyetin 100. yılına özel bisiklet yarışması düzenledi

Şehzadeler Belediyesi'nin Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Düz Bisiklet Yarışmasında 222 sporcu 9 ayrı kategoride yarışarak dereceye girmeye çalıştı.

Şehzadeler Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında Düz Bisiklet Yarışması düzenledi. Şehzadelerpark önünden başlayan yarışlarda 3 km 'lik etapta 9 ayrı kategoride 222sporcu dereceye girmek için kıyasıya ter döktü. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve renkli görüntülerin yaşandığı yarışmalar kıran kırana mücadelelere ev sahipliği yaptı. Minikler kategorisindeki yarışlar ise Cumhuriyet Meydanında düzenlendi. Dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi. Ödül törenine Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in yanı sıra AK Parti MKYK Üyesi Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ali Özyiğit, Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Songüler, Atilla Efendioğlu ve belediye meclis üyeleri katılarak yarışmacılara ödüllerini takdim etti.

Törende konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Belediyesi olarak seçildikleri günden beri sporun ve sporcunun yanında olduklarını, sporun şehzadelerde gelişmesi ve yaygınlaşması için yatırımlar yaptıklarını ve yapmaya devam ettiğini dile getirerek "Bir taraftan ilçemize yeni tesisler kazandırıyor diğer yandan da sayısız branşta düzenlediğimiz kurs, etkinlik ve yarışmalarla çocuklarımızı, gençlerimizi daha çok sporla iç içe olmaları için teşvik ediyoruz. Yarışmalar kıran kırana geçti, tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Çelik sözlerine Filistin Gazze'de yaşanan insanlık ayıbına değinerek şöyle sürdürdü; "Biz güllün güneşlik bir günde, huzur içerisinde şehrimizin meydanında ailelerimiz çocuklarıyla birlikte bir yarışma düzenliyoruz. Hepimizin yüzü gülüyor. Ama yeryüzü coğrafyasının her tarafındaki çocuklar bizim çocuklarımız kadar şanslı değil. Şuan dibimizde Gazze'de kontrolsüz bir şekilde atılan bombaların altında vücudunun azalarını kaybediyor, canını vererek şehit olanlar var. Onlar için de dua ediyoruz. Zulmün, insan hakları ihlalinin çifte standardın biran önce son bulmasını diliyoruz. Bu yarışmayı bir anlamda da Gazzeli çocuklara da ithaf ediyoruz. İnşallah bir gün onlar da kendi ülkelerinde zulümden, insan hakları ihlalinden kurtularak bu yarışları düzenlerler"

Başkan Çelik'in ardından AK Parti MKYK Üyesi Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç da katılımcılara hitap ederek, çocuklarını spora teşvik eden ailelere ve etkinliği düzenleyen Şehzadeler Belediyesi'ne teşekkür etti.

Daha sonra protokol üyeleri tarafından 9 ayrı kategoride yapılan yarışlarda dereceye girenlere ödülleri verildi. Törende ayrıca çekilişler yapılarak kurada ismi çıkanlara çeşitli ödüller verildi. Büyük ödül olarak on da bisiklet kurayla sahiplerini buldu. - MANİSA