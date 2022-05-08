- Sefer Yılmaz: "90 dakika boyunca galibiyeti aradık ama olmadı"

İZMİR - Altay Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, 1-1 berabere biten Giresunspor mücadelesinin ardından yaptığı açıklamada, "90 dakika boyunca galibiyeti aradık ama olmadı" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 36. hafta maçında Altay, konuk ettiği Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Altay Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Bizim açımızdan iyi bir maç oldu. Seyircimize çok teşekkür ediyoruz. Ligden düşmemize rağmen gelip bizi desteklediler. Futbolcularımıza da teşekkür ediyorum. İlk yarıya iyi başladık, pozisyonlar bulduk. Şanssız bir şekilde duran toptan gol yedik. İkinci yarıda değişikliklerle oyunun hakimiydik. İki genç oyuncumuzu sahaya sürdük. Golü de bulduk, ardından kaçan goller ve direkten dönen toplarımız vardı. 90 dakika boyunca galibiyeti aradık ama olmadı. Önümüzdeki senenin planlaması açısından iyi şeyler gördük. Genç oyuncularımıza daha fazla süre vermeyi planlıyoruz. Altay camiası küme düşse de çok büyük bir camia. İnşallah son iki maçta da istediğimiz oyunla mücadele edeceğiz. Mecburen istemesek de Süper Lig'e veda edeceğiz. Seneye yeniden Süper Lig'le buluşmayı ümit ediyorum" diye konuştu.