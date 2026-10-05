Sea to Sky, Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 7. ayağı Antalya Kemer'de koşulacak

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Dünyanın önde gelen hard enduro sporcuları, Antalya'da "Sea to Sky" ayağında denizden Tahtalı Dağı'nın 2 bin 365 metrelik zirvesine uzanan parkurda mücadele edecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, hard enduro dünyasının önemli organizasyonlarından "Sea to Sky", 7-10 Ekim 2026 tarihlerinde Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilecek.

Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenecek organizasyon, 2026 FIM Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 7. ayağı olacak. Avrupa, Asya, Kuzey Amerika ve Afrika olmak üzere 4 kıtada 8 yarıştan oluşan şampiyonada Türkiye, "Sea to Sky" ile dünyanın önde gelen sporcularını ağırlayacak.

Denizden zirveye uzanan kendine özgü parkuruyla dikkati çeken organizasyonda sporcular, kum, çakıl, dik tırmanışlar, orman patikaları ve kayalık geçişlerden oluşan zorlu etaplarda mücadele edecek.

Üç farklı yarıştan oluşacak Sea to Sky'ın ilk gününde plaj yarışı, ikinci gününde orman yarışı, final gününde ise deniz seviyesinden Tahtalı Dağı'nın 2 bin 365 metrelik zirvesine uzanan dağ yarışı gerçekleştirilecek.

Organizasyon, Kemer'in doğal güzellikleri eşliğinde uluslararası sporcuların yanı sıra ekipleri, teknik personeli ve yarış takipçilerini Antalya'da buluşturacak.

"Sea to Sky'ın bölgenin spor ve macera turizmine katkı sağlayağı da belirtildi.

Kaynak: AA