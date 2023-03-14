Schalke 04 forması giyen Mehmet Aydın, Stefan Kuntz ile görüştükten sonra A Milli Takım'ı tercih etti

Bundesliga ekibi Schalke 04 forması giyen Mehmet Aydın, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı. A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz ile görüşme yaptığını belirten Aydın, "Geçen yaz benimle iletişime geçti ve bana gerçek bir perspektif sundu. Bu da beni etkiledi." ifadelerini kullandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Ay-Yıldızlı takıma yeni bir futbolcu kazandırdı. Almanya Bundesliga'da top koşturan Mehmet Aydın, tercihini Türkiye'den yana kullandı.

"BENİ ETKİLEDİ"

Stefan Kuntz ile görüşme yaptığını belirten Schalke 04'ün futbolcusu Mehmet Aydın yaptığı açıklamada, "Geçen yaz benimle iletişime geçti ve bana gerçek bir perspektif sundu. Bu da beni etkiledi." dedi.

ALMANYA GENÇ MİLLİ TAKIMLARINDA FORMA GİYDİ

Schalke 04 altyapısında yetişen Aydın, Nisan 2021'de ilk kez forma giydiği Bundesliga'da 19 maçta oynadı. Aydın, Almanya'nın genç milli takımlarında da forma giydi. 21 yaşındaki futbolcu, sağ bek pozisyonunda oynuyor.