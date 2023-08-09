Sayılmayan gollere değinen Okan Buruk'tan Fenerbahçelileri küplere bindirecek sözler

Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup ettiği maç sonrası değerlendirmelerde bulunan Okan Buruk, maçın genelinde net pozisyonlara girdiklerini ve 3 gol atarak büyük bir avantaj elde ettiklerini belirtti. İptal olan goller hakkında da konuşan Buruk, "Sayılmayan goller, 3 gol, bana Fenerbahçe maçını hatırlattı" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"3 GOL BANA FENERBAHÇE MAÇINI HATIRLATTI"

İptal olan gollere değinen Buruk, "2. yarı belli bir dakikadan sonra topla da rahat işler yapınca net gol pozisyonuna girdik. Rakibe ilk yarı gol pozisyonları verdik ama genel olarak çok net gol pozisyonları, sayılmayan goller, 3 gol, bana Fenerbahçe maçını hatırlattı" dedi.

"DAHA FARKLI BİR SONUÇ OLABİLİRDİ"

Gelecek maç için konuşan başarılı çalıştırıcı, "İlk yarıda attığımız gol, ikinci yarıda attığımız gol sonrası oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. 3-0'lık net bir skor aldık ve ikinci maç için çok büyük bir avantaj elde ettik. Bizim için hiçbir şey bitmedi. İyi bir takıma karşı oynayacağız yine. Bizim için önemli bir galibiyetti. Maçın genelinde net pozisyonlara girdik. Belki daha farklı bir skor olabilirdi. Çok önemli, çok değerli bir galibiyet bizim için. Oyuncularımın hepsine verdikleri performans için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.