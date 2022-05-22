Savunmanın bel kemiği artık yok! Domagoj Vida'nın eşinden Beşiktaş'a veda paylaşımı
Haberler.com - Spor
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Beşiktaş'ın deneyimli savunmacısı Domagoj Vida'nın eşi Ivana sosyal medya hesabından siyah-beyazlılara veda etti. Paylaşımında, "Burada geçirdiğimiz yıllar boyunca gösterdiğiniz sevgi ve destek için sonsuz teşekkürler." diyen Ivana, "Şimdi veda zamanı ama hepiniz daima kalbimizde olacaksınız." ifadelerini kullandı.
Yeni sezon için kadro planlamasına başlayan Beşiktaş'ta birçok futbolcuyla yollar ayrılıyor. Bu isimlerden biri olan Domagoj Vida, sezonun son maçı olan Konyaspor karşılaşmasının ardından takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Yıldız savunmacının eşi de yaptığı paylaşımla siyah-beyazlılara veda etti.
"HEPİNİZ DAİAMA KALBİMDE OLACAKSINIZ"
Deneyimli savunmacının eşi Ivana Vida paylaşımında, "Burada geçirdiğimiz yıllar boyunca gösterdiğiniz sevgi ve destek için sonsuz teşekkürler. Yengeniz olmak hayatımda yaşadığım en güzel deneyimdi, çok teşekkür ederim. Şimdi veda zamanı ama hepiniz daima kalbimizde olacaksınız." ifadelerine yer verdi.
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