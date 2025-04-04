Savcılık, TFF'nin Mehmet Büyükekşi için yaptığı suç duyurusuna takipsizlik kararı verdi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, eski başkan Mehmet Büyükekşi için suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacıosmanoğlu'nun bu suç duyurusuyla ilgili kararını verdi.

TAKİPSİZLİK KARARI ÇIKTI

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi hakkında 'takipsizlik' kararı verdi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye Futbol Federasyonu, Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 dönemine ait hesap ve faaliyetlerin ibra edilmesi için hazırlanan mali raporun yönetim kurulu karar defterinde, o dönemin başkanı Mehmet Büyükekşi'nin imzasının yer almadığını tespit etti. Bu durum üzerine harekete geçen mevcut başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, Büyükekşi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.