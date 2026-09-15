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Satrançta Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki sporculara lisans vize ücreti muafiyeti

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Türkiye Satranç Federasyonu, 2026-2027 sezonunda hakem, antrenör ve kulüp vize bedellerine zam yapmama kararı alındığını, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 23 ilde bulunan sporcuları lisans vize ücretinden muaf tutacaklarını bildirdi.

Türkiye Satranç Federasyonu, 2026-2027 sezonunda hakem, antrenör ve kulüp vize bedellerine zam yapmama kararı alındığını, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 23 ilde bulunan sporcuları lisans vize ücretinden muaf tutacaklarını bildirdi.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Enes Efendioğlu yaptığı açıklamada, yönetim kurulu kararıyla 2026-2027 sezonu için hakem, antrenör, kulüp vize bedellerine herhangi bir zam yapmayacaklarını belirtti.

Öncelikli iller grubuna alınan Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 23 ilde bulunan tüm sporcular, bu sezon lisans vize ücretinden de muaf tutulacak.

Uygulama kapsamında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak'taki sporcular lisans vize ücreti ödemeyecek.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van'daki sporcular muafiyet kapsamında yer alacak.

Uygulamayla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde satranç sporunun yaygınlaşması ve aktif lisanslı sporcu sayısının artırılması hedeflenirken, federasyon başkanı Efendioğlu, Türkiye genelindeki aktif lisanslı sporcular içinde Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu illerindeki sporcuların oranının yüzde 12 olduğunu, bu sezon söz konusu oranı yüzde 20'ye çıkarmayı amaçladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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