Şartları sonuna kadar zorlayacaklar! Fenerbahçe, Milan'ın yıldızını ara transfer döneminde bitiriyor

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde adı sıklıkla anılan ancak transferi gerçekleşmeyen Rade Krunic için tekrar devrede. Milan'ın orta sahasının vazgeçilmezi olan yıldız oyuncu Krunic, bu kez Fenerbahçe'nin kış transfer dönemindeki hedefi oldu. Krunic'in sezon başında Fenerbahçe'den gelen teklifi reddetmesine rağmen, yeni sözleşme imzalamaması Fenerbahçe'yi tekrar harekete geçirdi.

Süper Lig devi Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler, yazın transfer edemediği Rade Krunic için tekrardan harekete geçmeye hazırlanıyor.

KANARYA İSTEDİ, MILAN BIRAKMADI

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde yıldız oyuncuyu kadrosuna katamamasındaki en önemli nedenlerden biride Stefano Pioli'nin, Rade Krunic'i takımdan göndermemesiydi.

HAREKETE GEÇİLECEK

Milan ile yeni sözleşme imzalayacağı için Fenerbahçe'den gelen teklifi reddeden Krunic henüz yeni sözleşme imzalamış değil. Bu durum karşısında Fenerbahçe, Rade Krunic için tekrardan harekete geçmeye hazırlanıyor.

BU KEZ OLABİLİR

Calciomercato'da yer alan habere göre, Ismael Bennacer'in yavaş yavaş takıma katılmasıyla birlikte Milan, Rade Krunic için Fenerbahçe'den gelen teklife bu kez olumlu yanıt verebilir.