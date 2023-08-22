Şarkışla'da yapılan denetimlerde 27 motosiklet trafikten men edildi
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Şarkışla Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçenin belirli noktalarında trafik denetimleri gerçekleştirdi. 78 motosikletin kontrol edildiği uygulamada 49 sürücüye 210 bin 478 lira cezai işlem uygulandı, 27 motosiklet trafikten men edildi. Kontrollerin aralıksız devam edeceği belirtildi.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yapılan denetimlerde 27 motosiklet trafikten men edildi.
Şarkışla Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçenin belirli noktalarında trafik denetimleri gerçekleştirdi.
78 motosikletin kontrol edildiği uygulamada 49 sürücüye 210 bin 478 lira cezai işlem uygulandı, 27 motosiklet trafikten men edildi.
Kontrollerin aralıksız devam edeceği belirtildi.
Kaynak: AA / Kemal Erdoğmuş - Spor