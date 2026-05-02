Sarıyerspor: 0-1

STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Turgut Doman, Enes Biroğlu, Salih Burak Demirel

SİPAY BODRUM FK: Sousa - Omar İmeri (Dk. 46 Ali Habeşoğlu), Furkan (Dk. 87 Emirhan), Ajeti, Cenk (Dk. 69 İsmail), Mustafa, Yusuf, Alper, Adem (Dk. 46 Berşan), Ege, Gökdeniz (Dk. 69 Seferi)

SMS GRUP SARIYERSPOR: Furkan (Dk. 77 Mert)- Metehan, Caner, Cebrail, Ömer (Dk. 89 Emre), Hasan Emre, Camara (Dk. 84 Eze), Poko, Berkay, Dembele, Batuhan (Dk. 89 Ozan)

GOL: Dk. 81 Ömer (Sarıyer)

SARI KART: Berkay ( Sarıyer)

1'inci Lig'de normal sezonun son hafta mücadelesinde play-off oynamayı daha önce garantileyen Sipay Bodrum FK sahasında SMS Grup Sarıyer'e mağlup oldu: 0-1. Maçın ilk yarısında her iki takımda girdiği pozisyonlardan yararlanamadı ve ilk yarı golsüz berabere bitti.

Mücadelenin ikinci yarısında her iki takım gol arayışlarını sürdürdü. Sarıyer 81'inci dakikada Ömer'in golüyle 1-0 öne geçti. Geri kalan dakikalarda gol olmazken Sarıyer sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı. Bu skorla yeşil-beyazlı ekip ligi 64 puanla 5'inci sırada bitirirken, Play-Off ilk maçında kendi sahasında avantajı kaptı. Bodrum'un play-offtaki rakibi ligi Esenler Erokspor beraberliğiyle 63 puanla 6'ncı bitiren Pendikspor oldu. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşma 7 Mayıs Perşembe günü Bodrum'da yapılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı