Sarıyer'de teknik direktör Servet Çetin ile yollar ayrıldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden SMS Grup Sarıyer'de teknik direktör Servet Çetin ile yollar ayrıldı.

Lacivert-beyazlı kulübün ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yapılan paylaşımda, Servet Çetin'in çok zor bir dönemde takımın başına geçtiği belirtilerek, "Kendisi göreve geldiği günden itibaren sadece saha içinde değil, saha dışında da kulübümüze sahip çıkan, inanan ve bu inancı oyuncularımıza da yansıtan bir duruş sergiledi. Zaman zaman en zor anlarda bile geri adım atmadan, mücadeleyi sonuna kadar sürdürmesi bu hikayenin en önemli parçalarından biri oldu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Servet Çetin'in emeklerinin çok değerli olduğu aktarılarak, "Birlikte zorlu günler gördük, önemli anlar yaşadık ve en önemlisi bu camianın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha hissettik. Kendisine kulübümüze kattıkları için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. Yolu açık olsun." denildi.

Servet Çetin, Sarıyer'in başında çıktığı 29 lig maçında 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

Kaynak: AA / Can Öcal
