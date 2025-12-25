Sarıkamış'ta 'Uluslararası FIS Sarıkamış CUP' heyecanı sürüyor. Yarışmalarda renkli görüntüler ortaya çıkarken, sporcular da kıyasıya mücadele ediyor.

Uluslararası Kayak ve Snowboard Federasyonu'nun (FIS) gerçekleştirdiği ve bugün tamamlanacak kayak sporunun en prestijli organizasyonlarından Alp Disiplini FIS Sarıkamış Cup'a katılan 21 farklı ülkeden 126 sporcu, yarışlarda kıyasıya mücadele ediyor.

Türkiye Kayak Federasyonu Alp Disiplini Teknik Kurul Başkanı Atınç Taşdemir, federasyonun uluslararası ilk yarışını Sarıkamış'tan başladıklarını söyledi.

Taşdemir, "Doğal karda, sarıçamlar ormanları arasında yarışmalarımız kazasız belasız devam ediyor. Türk Kayak Milli takımı olarak sezonu Sarıkamış'ta açmaktan oldukça memnunuz. İyi sonuçlar elde edip, olimpiyatlara kadar çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan Uluslararası FIS Sarıkamış CUP Alp Disiplini kayak yarışmalarının finali bugün yapılacak. Final yarışmalarının ardından dereceye giren sporculara ödülleri verilecek. - KARS