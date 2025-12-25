Haberler

Sarıkamış'ta 'Uluslararası FIS Sarıkamış CUP' heyecanı sürüyor

Güncelleme:
21 farklı ülkeden 126 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği Uluslararası FIS Sarıkamış CUP, bugün final yarışmalarıyla sona erecek. Türkiye Kayak Federasyonu, organizasyonun ilkini Sarıkamış'ta gerçekleştirdi.

Sarıkamış'ta 'Uluslararası FIS Sarıkamış CUP' heyecanı sürüyor. Yarışmalarda renkli görüntüler ortaya çıkarken, sporcular da kıyasıya mücadele ediyor.

Uluslararası Kayak ve Snowboard Federasyonu'nun (FIS) gerçekleştirdiği ve bugün tamamlanacak kayak sporunun en prestijli organizasyonlarından Alp Disiplini FIS Sarıkamış Cup'a katılan 21 farklı ülkeden 126 sporcu, yarışlarda kıyasıya mücadele ediyor.

Türkiye Kayak Federasyonu Alp Disiplini Teknik Kurul Başkanı Atınç Taşdemir, federasyonun uluslararası ilk yarışını Sarıkamış'tan başladıklarını söyledi.

Taşdemir, "Doğal karda, sarıçamlar ormanları arasında yarışmalarımız kazasız belasız devam ediyor. Türk Kayak Milli takımı olarak sezonu Sarıkamış'ta açmaktan oldukça memnunuz. İyi sonuçlar elde edip, olimpiyatlara kadar çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan Uluslararası FIS Sarıkamış CUP Alp Disiplini kayak yarışmalarının finali bugün yapılacak. Final yarışmalarının ardından dereceye giren sporculara ödülleri verilecek. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
