Sarıgöllü öğrenci yüzmede Manisa ikincisi oldu

Manisa'da yapılan okullar arası yüzme yarışmasında Sarıgöl Şehit Esin Akay Ortaokulu öğrencisi Yiğit Alp Koşaraslan ilçeye derecelerle döndü.

Okul sporları kapsamında düzenlenen yüzme yarışında Şehit Esin Akay Ortaokulu öğrencisi Yiğit Alp Koşaraslan serbest ve kurbalama yüzmede il ikinciliği ile 50 ve 100 metre kelebek stilde il üçüncüsü oldu.

Sarıgöl Şehit Esin Akay Ortaokul öğrencisinin başarısı ilçede ve okulunda sevinçle karşılandı. Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, "Yüzme dalında ilçemize ikincilikler ve üçüncülükler kazandıran öğrencimizi kutluyorum. Başarılarının devamını dilerim." dedi. - MANİSA