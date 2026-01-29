Haberler

Sarıgöl'de minik güreşçiler tatilde de minderde

Sarıgöl'de minik güreşçiler tatilde de minderde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki Mustafa Metin İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenciler, beden eğitimi öğretmeni Salih Gürsoy'un düzenlediği güreş kursuna katılmaya devam ediyor. Tatil döneminde sporun önemine vurgu yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, öğrencilerin bu faaliyetlerle sağlıklı bireyler olarak yetiştiklerini belirtti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde öğrenciler, ara tatilde de spordan kopmuyor. Sarıgöl Mustafa Metin İmam Hatip Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeni ve güreş antrenörü Salih Gürsoy tarafından düzenlenen güreş kursu, tatil dönemine rağmen aralıksız devam ediyor.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, okulda devam eden güreş antrenmanlarını yerinde izledi. Yıldırak, tatil döneminde de öğrencilerin okulun yeni güreş salonunda antrenman yapma ve müsabakalara hazırlanma imkanı bulduğunu belirterek, sporun çocukların bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimindeki önemine dikkat çekti.

Yıldırak, "Tatil döneminde dahi öğrencilerimiz antrenman yaparak disiplinli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar, öğrencilerimizi teknoloji bağımlılığından uzak tutarak sağlıklı, özgüvenli ve disiplinli bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaktadır" dedi.

Yıldırak ayrıca okul müdürü Veysel Çetin ile güreş antrenörü öğretmen Salih Gürsoy'a emek ve katkılarından dolayı teşekkür ederek, öğrencilere başarılar diledi.

Sarıgöl Mustafa Metin İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Veysel Çetin ise, "Okulların ara tatil olmasına rağmen güreş çalışmalarımız gönüllülük esasına göre devam etmektedir. Kursumuza 12 öğrencimiz düzenli olarak katılım sağlıyor. Öğretmenimiz Salih Gürsoy'u ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler

Bu da "eman belgesi" kuyruğu!
Korkulan oluyor! Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı

Komşuda halk diken üstünde! Gelen son açıklama büyük panik yarattı
Böyle anne olmaz olsun! Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi

Böyle anne olmaz olsun! İzleyen herkes yetkililere çağrı yapıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...

Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakıp...
3 asır önce nesli tükenmişti! Yeniden anavatanında yetiştiriliyor

3 asır önce nesli tükenmişti! Yeniden anavatanında yetiştiriliyor
Tepki yağıyor! Manchester City–Galatasaray maçında yasadışı bahis reklamı

Tepkiler çığ gibi! Dün gece maçı açan herkes aynı şeyi gördü
Görülmemiş eylem! Evlilik çağındaki gençler kazan kaldırdı

Görülmemiş eylem! Evlilik çağındaki gençler kazan kaldırdı
Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...

Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakıp...
Sinan Engin Galatasaray maçından sonra canlı yayında verdi veriştirdi

Galatasaray maçından sonra canlı yayında verdi veriştirdi
Bu da çakma Sedat Peker! Rollendiği anları da yapılan yorumları da görmeniz lazım

Bu da çakma Sedat Peker! Rollendiği anları ve yorumları görmeniz lazım