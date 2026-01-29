Sarıgöl'de minik güreşçiler tatilde de minderde

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde öğrenciler, ara tatilde de spordan kopmuyor. Sarıgöl Mustafa Metin İmam Hatip Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeni ve güreş antrenörü Salih Gürsoy tarafından düzenlenen güreş kursu, tatil dönemine rağmen aralıksız devam ediyor.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, okulda devam eden güreş antrenmanlarını yerinde izledi. Yıldırak, tatil döneminde de öğrencilerin okulun yeni güreş salonunda antrenman yapma ve müsabakalara hazırlanma imkanı bulduğunu belirterek, sporun çocukların bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimindeki önemine dikkat çekti.

Yıldırak, "Tatil döneminde dahi öğrencilerimiz antrenman yaparak disiplinli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar, öğrencilerimizi teknoloji bağımlılığından uzak tutarak sağlıklı, özgüvenli ve disiplinli bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaktadır" dedi.

Yıldırak ayrıca okul müdürü Veysel Çetin ile güreş antrenörü öğretmen Salih Gürsoy'a emek ve katkılarından dolayı teşekkür ederek, öğrencilere başarılar diledi.

Sarıgöl Mustafa Metin İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Veysel Çetin ise, "Okulların ara tatil olmasına rağmen güreş çalışmalarımız gönüllülük esasına göre devam etmektedir. Kursumuza 12 öğrencimiz düzenli olarak katılım sağlıyor. Öğretmenimiz Salih Gürsoy'u ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu. - MANİSA