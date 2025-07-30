Sarıgöl'de Kur'an Kurslarında Spor Keyfi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi ve mahallelerinde yaz dönemi açılan Kur'an-ı Kerim kurslarına katılan öğrenciler, hem Kur'an-ı Kerim öğreniyor hem de spor yaparak keyifli zaman geçiriyor.

Cami görevlisi imam hatipler tarafından organize edilen halı saha futbol karşılaşmalarıyla kursiyer öğrenciler hem spor yapma alışkanlığı kazanıyor hem de yeni arkadaşlıklar kuruyor.

Sarıgöl İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı halı sahada düzenlenen futbol maçlarında öğrenciler büyük heyecan yaşadı.

Sarıgöl Bereketli Mahallesi Camii İmamı Ali Arslan, yaptığı açıklamada, "Kursiyer öğrencilerimizle haftada bir halı saha futbol maçı yapıyoruz. Amacımız, gençlerimize sporu sevdirmek ve sosyal ilişkilerini geliştirmelerine katkı sağlamaktır." dedi. - MANİSA