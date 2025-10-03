Saran'ın tek bakışı yetti! Yedek futbolcuların buz kestiği anlar

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Nice karşılaşmasını, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran tribünden takip etti. Maçı yönetim kurulu üyeleri, sportif direktör Devin Özek ve kulüp efsanelerinden Gökhan Gönül de izledi.

FUTBOLCULAR BUZ KESTİ

Başkan Saran, karşılaşmayı kadroda olmayan futbolcularla birlikte takip etti. Maç sırasında özellikle penaltı anında yaşanan bir detay, kameralara yansıdı.

BECAO VE DURAN'IN TAVRI

Nice penaltı atışı kullanırken Rodrigo Becao ve Jhon Duran, gülüşerek pozisyonu izledi. Ancak tam bu sırada Başkan Sadettin Saran arkasını dönünce futbolcular bir anda ciddi tavır aldı. İkilinin daha sonra penaltıyı dikkatle takip ettikleri görüldü.