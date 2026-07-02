Haberler

Santi Cazorla, 41 yaşında futbolu bıraktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanyol orta saha oyuncusu Santi Cazorla, 41 yaşında futbol kariyerini noktaladığını Instagram'dan duyurdu. Villarreal, Arsenal ve İspanya Milli Takımı ile önemli başarılar elde eden Cazorla, EURO 2008 ve 2012 şampiyonlukları yaşadı.

İspanyol orta saha oyuncusu Santi Cazorla, 41 yaşında futbolu bıraktı.

Cazorla, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Harika şeyler yaşadım. Beklenmedik ve zor durumları da atlattım. Ama asla denemekten vazgeçmedim. ve sonunda, herhangi bir bölümü kapatmak için değil, onları yeniden yaşamak için geri döndüm. Neden başladığımı hatırlamak için ve şimdi, her şey solup gittiğinde, kramponlar rafa kaldırıldığında ve gürültü sessizliğe dönüştüğünde, her şey yerli yerine oturuyor. Sona erdiği yer, büyünün başladığı evimdeydi. Çünkü bazı hikayeler bitmez; sonsuza dek kalırlar. Tıpkı 8 gibi, tıpkı sonsuzluk gibi."

Kariyerinde Villarreal, Malaga, Arsenal ve Katar'ın Al-Sadd takımının formasını giyen Cazorla, İspanya Milli Takımı ile 2008 Avrupa Şampiyonası (EURO 2008) ve EURO 2012'de şampiyonluk yaşamıştı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı

Deniz Göktaş gözaltına alındı! İşte ilk görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya Kiev'i vurdu! 10 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi yaralandı

Ülkenin başkenti cehenneme döndü! Füze ve İHA'larla hedef aldılar
Hamburger yerken fark etmedi! Hayatı kabusa döndü

Hamburger yerken fark etmedi! Hayatı bir anda kabusa döndü
Bu köye taşınana 2 milyon 300 bin TL verilecek! Ama tek bir şartı var

Bu köye taşınana 2 milyon 300 bin TL verilecek! Ama tek bir şartı var
Tartışma yaratan atama! Kılıçdaroğlu tepkiler sonrası geri adım attı

Tartışma yaratan atama! Kılıçdaroğlu tepkiler sonrası geri adım attı
Tacizci kadından yeni görüntü! Öpmek istediği yıkamacı su sıkarak uzaklaştırmış

İstanbul'u ilçe ilçe dolaşan tacizci kadına oto yıkamacıda soğuk duş
Otomotivde bir devir kapandı! 50 yıllık efsane emekliye ayrılıyor

Otomotivde bir devir kapandı! 50 yıllık efsane emekliye ayrılıyor
Dünya Kupası'ndan elenmesi değil, canlı yayında aldığı haber yıktı

Dünya Kupası'ndan elenmesi değil, canlı yayında aldığı haber yıktı