Şanlıurfaspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Burdur'da Başladı

Şanlıurfaspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Burdur'da Başladı
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TFF 2'nci Lig takımlarından Şanlıurfaspor, yeni sezon hazırlıkları için Burdur'daki kampına başladı. Takım, ilk antrenmanını Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tesisleri'nde yaptı ve kamp 21 Temmuz'da sona erecek.

TFF 2'nci Lig takımlarından Şanlıurfaspor, yeni sezon hazırlıklarına Burdur'daki kampında başladı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Şanlıurfaspor, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tesisleri'ndeki kampta ilk antrenmanını yaptı. Teknik direktör Mesut Bakkal yönetimindeki Şanlıurfaspor'un Burdur kampı 21 Temmuz'da sona erecek. Burdur kampından sonra 2 gün izin kullanacak Şanlıurfaspor, ikinci kamp dönemi için 24 Temmuz'da Erzurum'a gidecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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