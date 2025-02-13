Şanlıurfa'da Basketbol Türkiye Kupası heyecanı

Basketbol ING Türkiye Kupası'nda heyecan doruğa çıktı. Çeyrek finalde rakiplerini eleyen Mersinspor, Beşiktaş Fibabanka, Fenerbahçe Beko ve Galatasaray yarı finale çıktı.

ŞANLIURFA BASKETBOLA DOYACAK

Dörtlü Final sistemiyle yapılacak organizasyon, Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda oynanacak. Kupada yarın Mersinspor ile Beşiktaş Fibabanka saat 18.00'de, Fenerbahçe Beko ile de Galatasaray saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.

Bu karşılaşmaların galipleri, 16 Şubat Pazar günü saat 16.00'da finalde mücadele edecek.