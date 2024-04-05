SANKO Okulları Öğrencileri Okçuluk Yarışlarında Başarı Elde Etti

SANKO Okulları öğrencileri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Okullar Arası Okçuluk İl Yarışları"nda 10 derece elde ederek önemli başarıya imza attı.

Akkent Spor Köyünde düzenlenen yarışlarda, SANKO Okulları öğrencisi Egemen Çomak "Yıldız Erkek Klasik Yay Kategorisi'nde, Kerem İmrek "Yıldız Erkek Makaralı Yay Kategorisi'nde, Yüsra Altunkaya ise "Yıldız Kız Makaralı Yay Kategorisi'nde il birinciliği kazandı.

Alara Baytar "Yıldız Kız Makaralı Yay Kategorisi'nde, Miraç Umut Kaygısız "Genç Erkek Makaralı Yay Kategorisi'nde, Melek Naz Bilgili "Genç Kız Makaralı Yay Kategorisi'nde, Burak Şirin de "Minik Erkek Klasik Yay Kategorisi'nde il ikincisi oldu.

Muhammed Al İbrahim "Yıldız Erkek Makaralı Yay Kategorisi'nde ve Ömer Yıldırım "Genç Erkek Makaralı Yay Kategorisi'nde il üçüncüsü olurken, Ecrin Yılmazlar ise "Genç Kız Makaralı Yay Kategorisi'nde il dördüncülüğü derecesi elde etti.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerini kutlayarak, 3-6 Mayıs 2024 tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek Türkiye şampiyonasında başarılar diledi. - GAZİANTEP