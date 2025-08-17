Sandıklıspor, Bölgesel Amatör Lig'e Katılmama Kararı Aldı

Sandıklıspor, 2025-2026 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) katılmayacağını duyurdu. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) artan maliyetler ve 136 takımdan 5 tanesinin 3. lige çıkma ihtimali bizi bu yarışın dışında olmaya zorladı, daha sonraki yıllarda alt yapıya önem vererek daha güçlü şekilde futbolun içinde olacaktır" ifadelerine yer verildi.

Sandıklıspor geçtiğimiz sene Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7. sırada bitirmişti. - AFYONKARAHİSAR

