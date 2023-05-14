Sandık başına giden Aykut Kocaman'ın kombinine beğeni yağdı

Teknik direktör Aykut Kocaman, oy vermek için sandık başına gitti. Kuyrukta görüntülenen deneyimli hocanın şık tarzı sosyal medyada futbolseverlerin büyük beğenisini topladı.

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti. Futbol dünyasından isimler de oylarını kullanırken, Aykut Kocaman'ın fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

AYKUT KOCAMAN KUYRUKTA GÖRÜNTÜLENDİ

Teknik direktör Aykut Kocaman, Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına giderek oyunu kullandı. Kocaman'ın sıra beklerken görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.

ŞIK TARZI BEĞENİ TOPLADI

Sırada bekleyen Aykut Kocaman'ın tarzı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Futbolseverler, deneyimli hocanın kasket, gömlek ve yelekli kombiniyle oldukça şık olduğunu belirtti.

Aykut Kocaman'ın sırada beklediği fotoğraf: