NBA'de Timberwolves'u yenen Spurs, seride 3-2 öne geçti
NBA Batı Konferansı yarı final serisi 5. maçında San Antonio Spurs, konuk ettiği Minnesota Timberwolves'u 126-97 yenerek seride 3-2 öne geçti. Victor Wembanyama, Spurs'a 27 sayı ve 17 ribauntla liderlik etti.
Maçı kaybeden Timberwolves'ta ise Anthony Edwards 20 sayı ile oynadı.
Serinin 6. maçı Minneapolis'te oynanacak.
Kaynak: AA / Fatih Erel