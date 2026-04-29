San Antonio Spurs, Batı Konferansı yarı finaline yükseldi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs, konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı 114-95 yenerek Batı Konferansı play-off ilk turunu 4-1 kazandı ve yarı finale yükseldi.

Spurs'te Victor Wembanyama, 17 sayı, 14 ribaunt ve 6 blok kaydederken De'Aaron Fox ise 21 sayı, 9 asistle galibiyete katkı verdi.

Blazers'ta ise Deni Avdija, 22 sayı kaydetti.

Günün bir diğer maçında New York Knicks, konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 126-97'lik skorla yendi ve play-off ilk tur serisinde 3-2 öne geçti.

Ev sahibi ekipte Jalen Brunson, 39 sayıyla galibiyette başrolü oynadı.

Philadelphia 76ers ise konuk olduğu Boston Celtics'i 113-97 yenerek eşleşmede ikinci galibiyetini aldı ve Doğu Konferansı play-off ilk tur serisini 3-2'ye taşıdı.

76ers'ta milli oyuncu Adem Bona, sayı katkısı vermezken Joel Embiid ise 33 sayı kaydetti.